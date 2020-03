REGIONE CAMPANIA PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA COVID 19

GIUNTA REGIONALE, PROVVEDIMENTI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19

🔴🔴🔴 #CORONAVIRUS: si è riunita oggi Lunedì 23 Marzo la Giunta Regionale della Campania. Ecco alcuni dei #Provvedimenti più importanti:

đź“ŚÂ Cassa integrazione in deroga per la Campania

Pubblicato oggi sul portale della Regione Campania l’Avviso che definisce l’iter per la presentazione delle Istanze di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro della nostra Regione, anche con 1 solo dipendente. Grazie all’Accordo siglato il 19 marzo tra Regione Campana, INPS e ben 68 tra Associazioni sindacali e datoriali , si è giunti ad un testo che esprime una reale sinergia tra i tanti settori economici e sociali, unendoci nella solidarietà e nel sostegno ai lavoratori e datori di lavoro. L’Avviso è improntato al massimo snellimento delle procedure: istruttoria e decretazione a cura della Regione entro 48 ore e invio telematico all’INPS per l’erogazione del contributo . Non è un click day. Si parte alle 13 del 30 marzo.