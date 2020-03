Regione Campania, ecco la nuova ordinanza: quarantena obbligatoria per chi viene dalle zone rosse

Stamane la Regione Campania ha emesso un’ordinanza con la quale si dispone la quarantena fiduciaria obbligatoria per tutti coloro che fanno rientro dal 7 marzo al 3 aprile 2020 dalla Lombardia e dalle 14 province individuate come zona rossa. Previsto obbligo di comunicazione autorità competenti, obbligo di auto quarantena… il non rispetto dell ordinanza è punita ai sensi art 650 cp! Inoltre, fino al 3 aprile, viene disposta la chiusura di piscine, palestre e centri benessere.

Ecco il testo integrale della nuova ordinanza emessa dalla Regione Campania: