Ravello: spesa a fasce orarie. Intanto il sindaco rassicura: “Solo misure precauzionali per il presunto coronavirus”

Ravello, Costiera amalfitana. Tramite ordinanza n.14 del 20 marzo 2020, il sindaco della città della musica, Salvatore Di Martino, ordina, a far data da domenica 22 marzo: A tutti i gestori degli esercizi commerciali aperti di rispettare le norme di igiene e sicurezza sanitaria vigenti, intensificando le normali operazioni di igienizzazione e sanificazione sistematica degli ambienti di commercio, nonché indossare i DPI per l’emergenza Coronavirus: guanti, mascherine e abbigliamento specifico da lavoro; A tutti gli esercenti di generi alimentari di rispettare la chiusura totale dei rispettivi esercizi nei giorni di giovedì e domenica; le sole macellerie possono essere chiuse anche il lunedì; A tutti gli esercenti di generi alimentari di organizzare l’attività di vendita in modo tale da consentire la presenza negli esercizi di una (1) persona per volta, evitando incroci in entrata e in uscita tra gli avventori in modo da privilegiare l’acquisizione di ordini di spesa secondo il seguente programma: A) Chiusura della vendita alle ore 16 di tutti i giorni per permettere l’acquisizione e la preparazione degli ordini di spesa per la distribuzione del giorno dopo, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16; B) Effettuare la vendita diretta nell’esercizio esclusivamente dalle ore 12 alle ore 13.30 anche senza prenotazione dell’ordine; A tutta la popolazione residente e domiciliata, che per l’acquisto dei generi di prima necessita potrà autocertificare la propria circolazione fuori dalla propria abitazione esclusivamente negli orari e con le modalità sopra descritte, esplicitando nella motivazione: A) Ritiro o acquisto di prodotti alimentari; B) Unico componente del nucleo familiare convivente ad effettuare operazioni di acquisto di generi di necessità nella giornata. Nei confronti degli esercizi commerciali che disattendono le presenti disposizioni saranno adottati i provvedimenti previsti quali anche la chiusura dell’esercizio stesso. Nei confronti dei cittadini che disattendono le presenti disposizioni, saranno adottati i provvedimenti previsti quali anche la quarantena obbligatoria. Solo misure precauzionali per il presunto caso di coronavirus Dal COC di Ravello è anche emerso che per il presunto caso di coronavirus, il comune è intervenuto con semplici misure precauzionali, anche se non c’erano tutti i fattori che riconducevano al covid-19. Una donna, ricordiamo, ha accusato sintomi di febbre di 38 gradi e a lei e al compagno asintomatico sono stati fatti i tamponi , dal laboratorio analisi dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno l’esito negativo al Coronavirus Covid-19. “Non abbassiamo la guardia, restate a casa” – ha detto il sindaco.

Di seguito, il messaggio del primo cittadino ravellese a tutti gli abitanti:

Cari Concittadini,

stiamo vivendo un momento non straordinario ma UNICO.

Non ci sono esperienze precedenti, non c’è un esperto che sappia tutto, viviamo tutti una quotidianità segnata da direttive, ordinanze, decreti che cambiano quotidianamente purtroppo come il numero dei contagiati e dei decessi.

Qualsiasi clamore, contrasto, dibattito, oggi è fuori luogo e pericoloso; esiste un unico comportamento da porre in essere:

FIDARSI E SEGUIRE CIECAMENTE LE INDICAZIONI CHE CI VENGONO DALLE ISTITUZIONI.

È quello che stiamo facendo tutti cercando di condividere il più possibile ogni decisione.

Purtroppo comportamenti non allineati a questa unica strada percorribile, sono troppi e vanificano gli sforzi della collettività ligia e corretta, ma soprattutto mortificano quanti si stanno adoperando per aiutare il prossimo, in primis i medici e le forze dell’Ordine che stanno pagando un prezzo altissimo anche con la vita.

Vi chiedo di restare in casa e osservare tutte le prescrizioni.

Vi chiedo di rispettare anche questo ultimo provvedimento che disciplina l’approvvigionamento del cibo e delle medicine.

Utilizzate anche i servizi che abbiamo predisposto per aiutarvi a restare in casa il più possibile.

Abbiamo dato precise disposizioni affinché vi sia la massima intransigenza e severità nei controlli e nell’applicazione delle relative sanzioni per i trasgressori.

Non è una azione punitiva contro qualcuno, ma una azione di salvaguardia della salute di tutti.

Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2020

Il Sindaco

Avv. Salvatore Di Martino