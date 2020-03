Ravello. Sostituzione del dott. Gabriele Mansi: dal 1° aprile nuovo medico di base

Con Delibera n. 37 del 27 marzo 2020, su proposta del Sindaco, la Giunta Municipale ha deliberato di concedere, in comodato gratuito (attesa anche l’attuale situazione di emergenza sanitaria) il locale “Info Point” del complesso immobiliare dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” al dott. Vincenzo Calvanese che sostituirà il dott. Gabriele Mansi dal prossimo 1° aprile.

Gli assistiti del dott. Mansi saranno raggiunti nei prossimi giorni nelle proprie abitazioni dagli Ausiliari del traffico e dai volontari del Centro Operativo Comunale per la sottoscrizione del modulo per la scelta del nuovo medico di base. Alla sottoscrizione dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento. Tanto per evitare agli assistiti di doversi recare personalmente presso i locali dell’A.S.L. di Maiori e quindi di evitare spostamenti, a tutela e salvaguardia della salute di tutti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Centro Operativo Comunale al numero 3662686456 attivo tutti I giorni dalle 8 alle 18. Si coglie l’occasione per formulare gli Auguri di Benvenuto al dott. Vincenzo Calvanese e per ringraziare, sin da ora, l’amico dott. Gabriele Mansi per l’opera svolta, per decenni, sempre con lodevole spirito di servizio per la nostra Città.

Ravello, 28 marzo 2020

Il Sindaco

Avv. Salvatore Di Martino