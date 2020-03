Ravello. Il sindaco Salvatore Di Martino striglia la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi “Non possiamo stare alla finestra”

Ravello, Costiera amalfitana. Una conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi per discutere dell’emergenza coronavirus covid-19 e per discutere del futuro del turismo sulla Divina. Il primo cittadino della Città della Musica lo ha chiesto più volte , ma nessuno gli ha dato ascolto, eppure serve una strategia unitaria sopratutto in questo momento. Un coordinamento delle forze, uno scambio di informazioni, un confronto sul futuro turistico, ma anche sul quotidiano con migliaia di cittadini che saranno senza lavoro questa estate. La richiesta parte forte al primo cittadino di Praiano attualmente presidente della conferenza dei sindaci, ma è un richiesta già fatta in tempi non sospetti da Positanonews. Ora più che mai solo la nostra testata sta cercando di vagliare la situazione, abbiamo corrispondenti a Sorrento, Capri e in tutta la Costiera amalfitana, la situazione dal punto di vista lavorativo sarà drammatica. E’ ora che i sindaci se ne rendano conto.

Questo è l’ultimo, dei tanti appelli fatti.

AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Giovanni De Martino

Al di la’ del nostro duro impegno quotidiano per affrontare le varie questioni che afferiscono alle esigenze quotidiane dei nostri concittadini…

NON POSSIAMO STARE ALLA…. FINESTRA …

NOTO CHE ORAMAI VI E’ UN IMPAZZIMENTO GENERALE…………SOVRAPPOSIZIONI DI NOTIZIE …POCA CHIAREZZA E ….. DI TUTTO DI PIU.

NOI ABBIAMO DA AFFRONTARE PROBLEMATICHE DIVERSE E PER CERTI ASPETTI FORSE UNICHE RISPETTO ALLA GRAN PARTE DELLE ALTRE LOCALITA’.

RITENGO INDISPENSABILE FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE E INDIRE UNA CONFERENZA DEI SINDACI ( da me pur proposta allo inizio della drammatica situazione che si sta vivendo ) NELLA QUALE GETTARE LE BASI PER CREARE UNA PROSPETTIVA SERIA CHE GARANTISCA IL NOSTRO FUTURO.

MAGARI CON LA PARTECIPAZIONE DI AUTOREVOLI PERSONALITA ‘ DI DIVERSI SETTORI SOCIO- ECONOMICI E CULTURALI.

Mi auguro che la presente iniziativa incontri il favore di tutti i Colleghi Sindaci

Cordialità

Salvatore Di Martino