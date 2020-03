Ravello. Si valuta l’acquisto di kit per la diagnosi rapida della positività al Coronavirus

Riportiamo il comunica del sindaco di Ravello Salvatore Di Martino.

“Cari colleghi, la rete dei farmacisti della costa d’Amalfi ha dichiarato la disponibilità di acquistare Kit per la diagnosi rapida per la positività al coronavirus. Ovviamente andrebbero sottoposti ad analisi i dipendenti comunali i componenti del C.O.C ed eventuali lavoratori di aziende a servizio dei comuni.

A fronte di un costo unitario di mercato di euro 25 potremmo acquistarli ad euro 11 qualora ne acquistassimo un numero complessivo non inferiore a 6.ooo kit. Tanto in considerazione che ogni individuo si dovrà sottoporre al test per 6 settimane .

Vi invito a darmi pronta disponibilità perché le scorte si esauriscono con rischio di aumento del prezzo”.