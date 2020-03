Ravello. Rinviata la Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi. Di Martino “Rinviamo il Ravello Festival e insieme organizziamoci per questo autunno”

Ravello, Costiera amalfitana. Il momento è difficile per tutta l’Italia e la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi è stata rinviata al momento “Bisogna capire bene che succede , intanto bisogna lanciare l’appello a tutti per la responsabilità”. Il sindaco Salvatore Di Martino, come gli altri suoi colleghi, impegnato per l’emergenza CORONAVIRUS “Dobbiamo organizzarci per questo autunno, l’emergenza per il COVID19 purtroppo non finirà subito e la stagione turistica tarderà a riprendersi, la mia proposta è lavorare per questo autunno, concentrare tutte le nostre manifestazioni e risorse per questo periodo, ma anche per il futuro. E’ inutile girarci intorno , l’incontro deve esserci fra di noi per lavorare in sinergia per questo autunno allungano questa stagione turistica quanto più possibile per gli operatori e per i lavoratori ” Problemi col nuovo decreto? “La chiusura dei monumenti e dei concorsi drastica pone dei problemi anche di ordine pratico, avevo tre posti vuoti in ufficio ragioneria , si trattava di completare l’iter, mentre per quanto riguarda i monumenti da chiudere c’era anche Piazza Vescovado, che è anche l’area di transito principale del pase. Sotto certi aspetti bisognava dare uno spazio interpetrativo minimale ai comuni. Il mio invito a tutti è quello a essere responsabili, rimanete a casa, ci stiamo organizzando per le persone in difficoltà. Ci riprenderemo e in questo la Costiera amalfitana deve essere unita”