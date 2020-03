Ravello, “Resta a casa! Cibo e medicine te li portiamo noi!”: istituito servizio a domicilio

Ravello come altri comuni della Costiera Amalfitana, attiva il servizio a domicilio per il recapito di prodotti di prima necessità come cibo e farmaci. Dopo l’istituzione del Centro Operativo Comunale, arrivano le disposizioni per fronteggiare questa emergenza sanitaria per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus.

“Resta a casa! Cibo e medicine te li portiamo noi!”, per i cittadini ravellesi che intendono utilizzare questo servizio, sarà possibile contattare il C.O.C. presso il Comando di Polizia Municipale di Piazza Fontana Moresca al recapito telefonico 3662686456, dalle ore 8 alle ore 18. Il C.O.C. è disponibile per eventuali chiarimenti e spiegazioni sulle modalità di svolgimento.