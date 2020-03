Ravello prosegue con la sanificazione del territorio: nuovo intervento questa sera alle 20

Ravello, Costiera amalfitana. La città della musica non si ferma in ambito prevenzione coronavirus. L’amministrazione comunale ha annunciato, tramite social, di avere in programma altri interventi di sanificazione del territorio:

Questa sera con inizio alle ore 20,00 si darà inizio alla santificazione delle vie pedonali e rotabili; uomini e mezzi della ditta specializzata incaricata, procederanno a irrorare i percorsi con prodotti specifici a base di ipoclorito di sodio e di sali quaternari di ammonio.

Tutti i prodotti utilizzati da personale formato ed specializzato, ovviamente, non sono nocivi per l’uomo e per l’ambiente; pur tuttavia si raccomanda di tenere gli infissi di casa chiusi, di non sciorinare i panni all’esterno, di evitare di stare a ridosso del getto durante le operazioni.