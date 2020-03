Quella ZTL che Positanonews auspicava avrebbe potuto aiutarci in questo periodo per chiudere la Costiera amalfitana o almeno aver il controllo totale degli accessi per le strade, visto che qui non ci sono treni . La proposta fu del sindaco di Amalfi Daniele Milano e noi siamo stati i primi a rilanciarla, perchè, dopo 35 anni di giornalismo, sapevamo che un sistema del genere poteva avere enormi utilità non solo di controllo , ma anche di monitoraggio del traffico, del territorio, di sicurezza. Sono quattro varchi . Ora ci pensano i nostri “eroi” le forze dell’ordine sono sottoposte a pressioni incredibili, turni duri, stress non di poco conto, anche perchè neanche a loro fa piacere fermare i propri concittadini che non ce la fanno più a stare a casa dopo tanti giorni. La Costiera amalfitana, miracolosamente, è ancora illesa, se si fa eccezione per Vietri sul mare, che pur essendo la porta della Divina è connurbata con Salerno e Cava de’ Tirreni ed è quasi inevitabile che avesse maggiori problemi. Altro fronte ora è Tramonti , ma il Valico , come con l’Antica Repubblica Marina, la dovrebbe proteggere. A Ravello intanto sono stati intensificati al massimo i controlli e così anche Positano , ma anche l’accesso per Agerola , pure ancora immune da casi. Chiudersi a riccio ora è necessario, dobbiamo auto responsabilizzarci. La foto di questa mattina di Valeria Civale il comunicato di Andrea Reale

. Posti di controllo continuativi ai 4 varchi della Costiera

CONFERENZA DEI SINDACI DELLA COSTA D’AMALFI

NUOVI OBBLIGHI A CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

La nuova ordinanza del Ministero della Salute dispone per tutti il DIVIETO DI SPOSTARSI IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI CI SI TROVA, con qualsiasi modalità di trasporto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

➡➡➡➡➡➡➡Per attuare concretamente tale disposizione la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ha organizzato posti di controllo continuativo da parte delle forze dell’ordine per impedire l’accesso in costiera a chiunque non ne abbia titolo.

Il servizio sarà dislocato ad ognuno dei varchi di accesso:

✅VIETRI

✅TRATTO CETARA – ERCHIE

✅CAPODORSO

✅VALICO DI CHIUNZI

✅BIVIO POSITANO

✅TUNNEL AGEROLA

➡➡Lungo tutta la statale 163 proseguiranno ulteriori pattugliamenti di controllo.

Inoltre, su disposizione regionale, chi altre regioni o dall’estero fa ingresso in Campania o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni deve obbligatoriamente

comunicarlo al Comune e al proprio medico o pediatra

rimanere in isolamento fiduciario al proprio domicilio per 14 giorni dall’arrivo osservare il divieto di contatti sociali nonché di spostamenti e viaggirimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza

avvertire immediatamente il medico o l’ASL in caso di comparsa di sintomi sospetti

Si raccomanda la puntuale osservanza delle nuove disposizioni, col medesimo senso di responsabilità dimostrato sino ad oggi dalla popolazione della Costiera.

Andrà tutto bene