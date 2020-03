Ravello, palpeggiò una ragazza e aggredì il suo fidanzato: condannato 35enne di Scala

Un 35enne originaria di Scala è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni. I fatti in questione risalgono al 2013, quando durante una festa di carnevale organizzata a Ravello, il condannato avrebbe palpeggiato una ragazza toccandole il fondoschiena. Vista la scena il fidanzato di quest’ultima sarebbe intervenuto per difenderla ma sarebbe stato aggredito dal 35enne a calci e pugni. Nella colluttazione, il giovane riportò la rottura del setto nasale.

A processo erano finiti anche alcuni amici del condannato che avrebbero cercato di convincere i due a non sporgere denuncia: questi sono stati assolti, fatta eccezione per un 25enne di Ravello che è stato condannato a 6 mesi con pena sospesa. Quest’ultimo è rimasto coinvolto nell’alterco.