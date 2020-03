Ravello , Costiera amalfitana. Ospedale Costa d’ Amalfi problemi per il montaggio della tenda pre triage preventivo per il Coronavirus La tenda invadeva la sede stradale (6mtx6mt). Si è optato di utilizzare quella in dotazione alla millennium, più piccola di un metro (5mt×5mt) ma anche questa occupava la sede stradale. Il comando della polizia municipale pertanto ha espresso diniego per entrambi. Si troverà a breve una soluzione.