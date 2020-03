Ravello. Oggi pomeriggio convocazione della Giunta Comunale per la gestione dei fondi a sostegno delle persone in difficoltà

Il Sindaco di Ravello Salvatore di Martino ha convocato per oggi pomeriggio alle ore 16 la Giunta comunale per definire immediatamente modalità di gestione dei fondi, a sostegno delle persone e delle famiglie in più grave difficoltà, assegnati ma non ancora erogati, alla città di Ravello dal Governo.

Nell’attesa del materiale ed effettivo trasferimento dei fondi dal Governo Nazionale al Comune di Ravello sono in corso di definizione procedure semplici ma allo stesso tempo rigorose e trasparenti affinché i fondi giungano ai soggetti effettivamente bisognosi. Tali procedure saranno tempestivamente comunicate a tutta la cittadinanza attraverso le pagine web ufficiali del Comune di Ravello ed i media.

Nel contempo la giunta comunale sarà chiamata a verificare la possibilità di creare un proprio Fondo di Solidarietà costituito da: risorse del Bilancio Comunale; anticipazioni di fondi del Piano Sociale Regionale così come disposto dal Presidente Vincenzo De Luca; donazioni da parte di privati cittadini, imprese, associazioni.

Le donazioni solidali potranno essere conferite solo ed esclusivamente su un conto corrente del comune del quale domani saranno rese note le coordinate indicando come causale del versamento Fondo di Solidarietà Comunale – Emergenza Covid-2019.

Il Sindaco di Ravello ha già aperto le sottoscrizioni avendo versato nelle casse comunali già da giorni la sua indennità di sindaco relativa al mese di marzo ed invita chi ne ha la possibilità a donare.

“In momenti così tremendi, dobbiamo restare uniti e solidali. Ravello è una città nobile e generosa, nessuno dei nostri concittadini sarà lasciato da solo. Le dure ma necessarie misure di contenimento del Coronavirus stanno dando risultati incoraggianti. E’ il momento di restare compatti e non abbassare la guardia osservando rigorosamente le prescrizioni del Governo e della Regione Campania.

Il sindaco Salvatore Di Martino