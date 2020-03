Ravello. Nuovi provvedimenti: sicurezza, didattica e l’ordinanza per i cantieri edili

Ravello, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale della città della musica rende noto i nuovi provvedimenti tramite un post sui social circa le operazioni del COC, la didattica a distanza, misure di sicurezza e la nuova ordinanza per i cantieri edili. Giornata intensa per il C.O.C. di Ravello che ha varato una serie di misure per tentare di allievare le difficoltà della cittadinanza, ma anche per arginare alcuni fenomeni non certo positivi, legati all’applicazione della severa disciplina che tutti abbiamo il dovere di rispettare.

L’obiettivo finale è quello di ottenere la MINIMA MOBILITA’ SUL TERRITORIO, limitandola a quella indispensabile e urgente, ma anche quella di allievare tutti le esigenze della nostra collettività.

Il C.O.C., che ricordiamo a tutti vede coinvolti consiglieri di tutti i raggruppamenti presenti in Consiglio Comunale e di volontari di ogni fazione e partito, sta cercando di coordinare gli interventi e mettere in campo i provvedimenti: dall’intensificazione dei controlli, alla formazione dei volontari per il servizio di assistenza domiciliare a tutti quelli che lo richiedono; dalla sanificazione del territorio, alle proposte di provvedimenti e sollecitazioni.

LA NUOVA ORDINANZA

Ieri, il Sindaco di Ravello, facendosi portavoce di quanto caldeggiato unanimemente dal C.O.C. da lui presieduto, ha adottato un’ordinanza per disciplinare un settore che oggi risulta fra i più attivi sul territorio, quello dell’edilizia, che porta quotidianamente a Ravello operai e maestranze provenienti da territori anche lontani da noi.

( CLICCA QUI per scaricarla), ha inteso ricordare a tutti che la tutela dei lavoratori e della collettività Ravellese viene prima di qualsiasi altro interesse. Con un’apposita ordinanzaha inteso ricordare a tutti che la tutela dei lavoratori e della collettività Ravellese viene prima di qualsiasi altro interesse.

Nell’ordinanza vengono ricordate alle imprese tutte le incombenze e i limiti che devono rispettare.

LA DIDATTICA

Il Sindaco ha inoltrato a tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni Ordine e Grado che ospitano non solo i nostri alunni e studenti, ma anche quelli della Costa d’Amalfi, un appello urgente affinché attivino immediatamente tutti gli strumenti di formazione a distanza messi a disposizione dalle Istituzioni Pubbliche e dalle imprese private.

E’ un appello accorato quello che il Sindaco Di Martino rivolge ai Dirigenti e al Corpo Insegnante nella sua interezza: “I nostri giovani, i nostri adolescenti e in specie i nostri bambini, stanno vivendo un’esperienza drammatica che potrebbe segnare irreparabilmente il loro futuro; abbiamo il dovere di mettere in campo ogni azione utile a mitigare gli effetti negativi di una “segregazione” che, se per gli adulti è dura e difficile da accettare, per i bambini e gli adolescenti è spesso anche incomprensibile. E’ per questo che Vi rivolgo un invito accorato ad utilizzare a piene mani quanto la tecnologia e l’innovazione ci offrono per ricreare, almeno virtualmente, momenti di socializzazione scolastica, prima ancora che di formazione. So di rivolgermi a quanti hanno fatto della pedagogia e della formazione una scelta di vita, e quindi sono sicuro che questo appello non cadrà nell’oblio!

LE RACCOMANDAZIONI

L’Amministrazione Comunale e tutti i componenti del COC, sono a completa disposizione per offrirvi ogni utile sostegno.

Raccomando a voi tutti la massima tempestività, dopo dieci giorni di totale sbandamento, e un periodo che potrebbe essere anche lungo di chiusura della Scuola, non possiamo permetterci alcun ulteriore ritardo.”