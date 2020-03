Ravello. Nicola Amato “Il falò di Torello a San Giuseppe dia speranza e voglia di vivere”

Ravello, Costiera amalfitana. Dopo questa giornata campale per la Costa d’ Amalfi, circondata da paesi con casi di coronavirus Covid-19 da Cava de’ Tirreni a Sorrento, ci piace chiudere la serata con questo post di Nicola Amato dalla Città della Musica

Da decenni il 19 marzo nella frazione Torello coincideva con la tradizione di accendere un grande falo’ con le fascine di viti. Il fuoco era di buon auspicio all’arrivo della primavera, dopo il freddo inverno. Si ballava e saltava attraverso il fuoco non senza gustare le zeppole di San Giuseppe.

Oggi non c’è nulla da festeggiare!

Nonostante ciò questa sera ho acceso un piccolo fuoco propiziatorio per scacciare l’inferno che ci circonda con l’auspicio che la primavera possa alimentare la speranza e la voglia di vivere, perché ora più che mai la vita di tutti dipende unicamente dai nostri comportamenti. Restate a casa e aiutateci ad aiutarvi.