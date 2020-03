Ravello, lutto in casa Di Palma. Il vicesindaco in cordoglio per suo padre Pantaleone

Ravello, Costiera amalfitana. Una notizia che ci sconvolge la giornata e rattrista gli animi. Il Dott. Ulisse Di Palma, nonché vicesindaco della città della musica, perde il suo caro padre Pantaleone Di Palma, detto “Gino o’ mericano”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, tramite un post su Facebook:

“Il Sindaco, interprete dei sentimenti dell’intera Amministrazione Comunale, dei dipendenti in servizio ed in congedo del Comune di Ravello e della collettività Ravellese, è particolarmente vicino al dott.Ulisse di Palma, Vicesindaco di Ravello, per la dipartita del caro papà GINO.

Alla famiglia giungano i sentimenti del più vivo ed accorato cordoglio.