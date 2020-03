Ravello, liquefazione del sangue di San Pantaleone: un segno del “Medico Buono”

A Ravello è avvenuta la liquefazione del sangue di San Pantaleone. Un evento inaspettato, considerando che avviene puntualmente ogni 27 luglio, giorno delle celebrazioni del Santo taumaturgo. E’ stato il parroco del Duomo, Don Angelo Mansi, a darne la notizia al termine della Santa Messa, che è stata trasmessa in streaming dalla cappella in cui si trova la reliquia. Non è certo la prima volta che tale evento si è manifestato in altri periodi dell’anno, ma per Don Angelo è un segno che il “Medico Buono”, vuole difendere Ravello e il mondo da questa epidemia e la sofferenza che arreca alle persone: San Pantaleone è stato così definito Don Raffaele Mansi, nel nuovo inno dedicato al Santo, che è stato composto insieme a Mario Schiavo.