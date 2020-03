Ravello. Le opere d’arte di Neville Reid tornano a Villa Rufolo

Ravello, Costiera Amalfitana. Le opere d’arte di Neville Reid tornano a Villa Rufolo. E’ la notizia appena resa nota sulla pagina Facebook di Fondazione Ravello.

Sono tornate a casa, oggi a Villa Rufolo, le opere d’arte appartenute a Sir Neville Reid che la Fondazione Ravello ha acquistato il 20 dicembre scorso all’asta battuta a Parigi dalla casa francese “Delorme & Collin du Bocage”. La Fondazione era stata rappresentata dal responsabile della Galleria di Cesare Lampronti, con sede a Roma e a Londra. La collezione, “Photografies, manuscrits et dessins du Palais Rufolo a Ravello”, consta di disegni e acquerelli raffiguranti Villa Rufolo e la Costiera amalfitana ma anche scorci di Roma, di Napoli (per esempio l’interno della Chiesa di San Domenico Maggiore, la vista di Castel dell’Ovo e di Posillipo, il porto) tutti eseguiti dai pittori della scuola di Posillipo come Gabriele Carelli, Giacinto Gigante o Teodoro Duclère. Della collezione giunta a Ravello fanno parte anche il manoscritto originario della lite giudiziaria, risalente al XVI secolo, delle famiglie Muscettola e Confalone (allora proprietari della Villa), alcune pergamene, e numerose vedute su lastra di vetro fotografico dell’ingresso e dei giardini di Villa Rufolo, di Ravello e della Costiera realizzati dall’uomo di fiducia di Neville Reid, Luigi Cicalese.

Una data importate, quella di oggi, che completa l’iter di acquisizione avviato dalla Fondazione Ravello due mesi fa e che – soprattutto – arricchisce il patrimonio di Villa Rufolo della memoria della sua stessa storia. Una collezione che nei prossimi giorni sarà esposta in un allestimento permanente e visibile al pubblico.

(nelle foto: alcuni degli scatoloni contenenti le opere di Neville Reid appena giunti a Villa Rufolo, e alcuni acquerelli e foto tolti dall’imballaggio)