Ravello . Lavori di riqualificazione per le strade pedonali

Ravello, Costiera amalfitana Il Comune di Ravello ha reso noto che è stato approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di varie strade pedonali sul territorio cittadino.

Il progetto definitivo è stato approvato per un importo di circo 290 mila euro e prevede la riqualificazione delle seguenti strade comunali pedonali:

Via Sigilgaida

Via San Martino (primo tratto)

Via Traglio

Via Famiglia Bove

Via Giovanni XXIII

Via Gradoni / Casanova

Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni di vivibilità e di sicurezza per la circolazione, con particolare riferimento a quella pedonale, privilegiando soluzioni che non modificano le preesistenti condizioni paesaggistiche.

I lavori sono stati suddivisi in due lotti, già appaltati a due imprese differenti e avranno inizio nei prossimi giorni. Il ribasso di gara ottenuto, di circa 70 mila euro, consentirà di attuare medesimi interventi in altre vie del territorio comunale (via Orso Papice e via Perito).