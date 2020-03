Ravello. La terza udienza sul licenziamento di Amalfitano

Ravello, Costiera Amalfitana. Si è svolta la terza udienza della vertenza licenziamento di Amalfitano dalla Fondazione Ravello, per la quale era direttore di Villa Rufolo. Dopo due udienze di rinvio richieste dall’avvocato della Fondazione e accolte dai difensori di Amalfitano perché la Fondazione aveva manifestato la volontà di trovare un accordo, oggi si scopre che al legale non erano arrivate indicazioni di nessun tipo dalla nuova Governance. Pertanto si è proceduto ad incardinare il procedimento e il Magistrato in prima battuta si è riservato di decidere a breve sul rito da seguire per il prosieguo, se quello previsto dalla cosiddetta Fornero, o quello ordinario.

In sintesi la Fondazione sempre più sulle sterili strade della “liturgia” e sempre più mancanza di strategie e progetti. Il Commissariovirus ha colpito ancora