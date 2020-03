Ravello. La lettera di Francesco Di Lieto sull’emergenza coronavirus

Ravello Costiera Amalfitana. La lettera di Francesco Di Lieto sull’emergenza coronavirus.

In questo anticipo di Primavera, la più buia che ricordo, e, nel dovuto rispetto dei “domiciliari” sono assalito dal ricordo delle stupende passeggiate primaverili.

In particolare la passeggiata del 25 aprile su S. Maria dei Monti e quella del lunedì dopo la Pentecoste sul monte Avvocata. A questo poi bisogna aggiungere che con questo anticipo di primavera molti di noi saremmo andati in spiaggia quantomeno a passeggiare sulla battigia.

Purtroppo sembra che questo sia il male minore in quanto, a mio avviso, nonostante le rassicurazioni del nostro buon primo Ministro, prof. Giuseppe Conte, il quale ci rassicura che “l’Italia ce la farà!” ma non dice che gli Italiani ce la faranno e quali Italiani.

Stando ai “bollettini quotidiani di guerra” appare evidente che ce la faranno i giovani e giovanissimi e purtroppo non tutti, ma non noi anziani con i nostri acciacchi cronici in gran parte dovuti al’età in alcuni casi anche avanzata.

Ma, come dice una persona, a mio avviso sicuramente insensibile se non irresponsabile, “non è necessario fermare l’Italia perchè i soggetti che ne avranno la peggio sono quelli già caudicanti”, ovvero, rottame umano, come avrebbe detto l’amatissimo Fantozzi.

Ad ogni modo sono fiducioso che prima o poi, ma il poi potrebbe essere per molti di noi troppo tardi, la scienza troverà il rimedio per sconfiggere questo micidiale nemico e speriamo che possiamo goderci tranquillamente lo scorcio di questa Primavera/Estate.