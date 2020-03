Ravello, Insieme per Ravello: “pronti a dare il nostro supporto in questa emergenza sanitaria”

L’ufficialità del decreto del governo sulla chiusura della Lombardia e 14 province, con il grande esodo di persone in viaggio verso il Sud, si sta traducendo in un tam tam di avvisi, in cui si chiede obbligatoriamente di informare l’ASL di competenza e il Comune del rientro dalle zone rosse, in modo da predisporre tutte le misure necessarie per la limitazione del contagio. A Ravello la minoranza di Insieme per Ravello è disponibile alla massima collaborazione per fare fronte comune in questo momento difficile:

“Il gruppo consiliare Insieme per Ravello impegnato a dare il proprio supporto in questo momento di grave emergenza sanitaria, ha sentito il Sindaco Salvatore Di Martino – che ha concordato sulla proposta e ha confermato la massima attenzione dell’Amministrazione comunale a tutela della salute della cittadinanza- per chiedere l’adozione di un provvedimento che indichi a tutti i cittadini che rientreranno a Ravello nelle prossime ore dalle zone interessate da provvedimenti ristrettivi della mobilità -anche se per solo transito -di avvisare gli uffici Asl competenti ed il Comune per attivare, se necessario, i dovuti protocolli sanitari atti a limitare il rischio di contagio.

Chiediamo a tutti i nostri concittadini la massima collaborazione senza creare allarmismi consapevoli che insieme ed uniti supereremo questo momento di emergenza.”