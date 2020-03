Ravello, giro di vite sui rientri dall’estero: si ordina comunicazione alle Asl

Giro di vite sui rientri a Ravello, dal comune si ordina i cittadini che fanno ritorno dall’estero a fare comunicazione invitando a contattare il numero dell’emergenza Coronavirus 3662686456 per segnalazioni e richieste. Il provvedimento è stato adottato ieri dal sindaco Salvatore Di Martino con l’ordinanza n. 13 del 19 marzo, in cui si ordina:

“A tutte le persone rientrate a Ravello provenienti da Paesi esteri di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria ed all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;

La Polizia Municipale segnatamente verificherà che tutte le persone che ricadono nella fattispecie descritta in premessa abbiano eseguito le procedure richieste dalla norma e stiano effettivamente seguendo le indicazioni terapeutiche impartite dal Dipartimento della Prevenzione dell’ASL di Salerno, osservando, senza eccezione alcuna, la quarantena di giorni quattordici a cui sono sottoposti.”