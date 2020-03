Ravello. Giornata di lutto nazionale martedì 31 marzo 2020, ore 12

Ravello, Costiera Amalfitana. Giornata di lutto nazionale martedì 31 marzo 2020, ore 12. Il Comune e la Città di Ravello aderiscono alla Giornata di Lutto Nazionale in memoria e in suffragio delle vittime del Coronavirus.

Come tutti i Sindaci d’Italia domani, martedì 31 marzo, alle ore 12.00, il Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, indossando la fascia tricolore, sarà davanti all’ingresso di Palazzo Tolla per osservare un minuto di silenzio.

Le bandiere del Comune, così come le bandiere di tutti i comuni ed edifici pubblici nazionali, saranno esposte a mezz’asta.

Al minuto di Raccoglimento e di Preghiera parteciperanno anche fra Marcus, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ravello ed il Comandante della Polizia Municipale, per ricordare le vittime del coronavirus e come atto di solidarietà a tutti quei sindaci – come dichiarato dal Sindaco Di Martino – che stanno affrontando con forza e tenacia momenti drammatici assieme alle proprie collettività e ai propri territori.

E’ previsto un minuto di silenzio, senza nessun discorso. I media potranno riprendere il momento di raccoglimento ed eventualmente raccogliere una dichiarazione del Sindaco avendo cura di rispettare tutti i parametri di sicurezza.

Si raccomanda alla cittadinanza di restare a casa nel rigoroso rispetto delle restrizioni.