Ravello. Emergenza Coronavirus, la lettera di Francesco Di Lieto: “La natura ha dichiarato guerra all’uomo”

Ravello, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, la lettera di Francesco Di Lieto: “La natura ha dichiarato guerra all’uomo”.

“Appare ormai evidente che siamo in guerra ma non fra noi mortali bensì, a mio avviso, con “sua maestà”la NATURA.

Noi siamo abituati alle guerre fratricide che hanno visto sconfitti i popoli meno organizzati e meno popolosi ed ultimamente quelli che avevano le armi più potenti frutto di una tecnologia avanzata.

Ma nella storia dell’umanità non vi sono state solo le guerre fratricide, come flagello umano, ma vi sono state anche le epidemie che hanno decimato la popolazione.

Ritengo personalmente che le epidemie/pandemie siano un fatto naturale che la natura si è inventata per mantenere un giusto equilibrio fra gli abitanti della Terra uomini, animali, piante e cose.

Il genere umano che, all’origine era soccombente in natura, è riuscito a trasformare il pianeta Terra a suo piacimento, si è preso il diritto di trasformarlo attraverso edificazione di case, strade ecc., ora si trova a combattere contro la natura che è la stessa che lo ha generato.

Ad ogni modo ritengo, personalmente, correggetemi se sbaglio, che questa guerra sia meno ingiusta di quelle fra noi stessi uomini, in quanto a “cadere” sarebbero i soggetti già deboli, ovvero resi tali per età avanzata, mentre i giovani “valenti” che, nelle guerre fratricide, sono i primi a cadere, e i bambini, che rappresentano il nostro futuro, la conservazione della specie, sono i meno colpiti ovvero quelli che, anche grazie alla medicina avanzata, riescono ad averla vinta.

Un giorno, a mio avviso lontano, ma spero vicinissimo, questa guerra sarà comunque vinta dal genere umano il quale sarà costretto comunque a contare le perdite subite indiscriminatamente fra ceti sociali come in ogni guerra/pandemia. Ma quello che a me dispiace è che, da questa calamità naturale, non ne discenderà una giustizia sociale fra gli uomini bensì.,,,,,,,,,

BEN ALTRO CI VUOLE PER DISTRUGGERE IL GENERE UMANO CON TUTTE LE SUE INGIUSTE DISEGUAGLIANZE.

Francesco Di Lieto

P.S. SPERO CHE QUESTO MIO PENSIERO “FILOSOFICO” NON DIA FASTIDIO A NESSUNO”