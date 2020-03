Ravello. Emergenza Coronavirus, controlli scrupolosi da parte di Polizia Municipale e Carabinieri

Ravello, costiera amalfitana. Questo pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale insieme ai Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli ai veicoli in entrata ed uscita per assicurarsi della sussistenza di comprovati motivi per gli spostamenti. Controlli scrupolosi anche a tutti gli esercizi aperti al pubblico, alle principali piazze e vie cittadine per controllare che vengano rispettate le norme che regolano le distanze di sicurezza ed il divieto di assembramento di persone.