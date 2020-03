Ravello, emergenza coronavirus: comunicate restrizioni per le strutture ricettive

Il Comune di Ravello adotta misure di restrizione destinate ai clienti delle strutture ricettive: a comunicarlo è il sindaco Salvatore Di Martino attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’ente.

“Si comunica a tutte le strutture ricettive, compresi i titolari di B&B, Affittacamere, Case Vacanza e Locazioni Brevi – si legge nella nota – , che i loro ospiti sono assoggettati a tutte le restrizioni, gli obblighi e le limitazioni dei cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Ravello. Pertanto si raccomanda ai titolari una piena e puntuale informativa agli ospiti. In caso di inosservanza si procederà come per legge anche nei confronti dei titolari stessi.”