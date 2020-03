Ravello. Emergenza Coronavirus, attivato il C.O.C.

Ravello, Costiera Amalfitana. In seguito all’emergenza coronavirus, il sindaco attivato il C.O.C.

“Con Ordinanza Sindacale n.11 del 9 marzo 2020, è stata disposta l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando della Polizia Municipale di Ravello.

L’attivazione del C.O.C. è una misura precauzionale per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuali attivazioni dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalle Regioni”.