Ravello, domani disinfezione, disinfestazione e derattizzazione straordinaria sul territorio

Il Comune di Ravello comunica che domani sera sabato 21 marzo, a partire dalle ore 20, sarà effettuato su tutto il territorio un trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno.

Il trattamento sarà effettuato con impianti irroranti montati su autocarri, trattando la sede stradale fino ad un’altezza di 2,5 – 3 mt. mediante nebulizzazione di una soluzione disinfettante a base di Sali quateranari di ammonio.

In zone non raggiungibili dall’autocarro verranno utilizzate le attrezzature manuali. Tutti i prodotti utilizzati non sono nocivi per l’uomo e per l’ambiente. Si raccomanda di tenere gli infissi di casa chiusi, di non sciorinare panni all’esterno, di evitare di stare al ridosso del getto durante le operazioni.