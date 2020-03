Ravello, Coronavirus: ancora nessuna struttura pre-triage al Costa d’Amalfi. Presto conferenza dei sindaci

Tiene banco ancora a Ravello il problema legato alla struttura pre-triage che non è stato possibile montare a Castiglione, presso l’ospedale Costa d’Amalfi.

Come sappiamo, per fronteggiare la diffusione del Coronavirus in Italia, davanti agli ospedali, sono state montate le tende per il pre-triage. Queste servono da filtro per le verifiche sui pazienti, in modo da individuare quelli che potrebbero aver contratto il virus cinese, prima del loro ingresso in pronto soccorso. In tutta Italia, per ora, si parla di circa 300 strutture.

Non è stato possibile istallarla, però, al Costa d’Amalfi. Qualche giorno fa, infatti, si era tentato di montarla ma ci si è resi conto che la struttura invadeva di parecchio la carreggiata. Nonostante ci si trovi, quindi, in piena emergenza, il presidio ospedaliero ancora non è dotato di tenda per il pre-triage.

Proprio per questo problema, e per altre situazioni, il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha chiesto un incontro, che probabilmente si terrà mercoledì prossimo all’Auditorium di Villa Rufolo. La conferenza dei sindaci, quindi, non sarà occasione soltanto per parlare di questo problema, ma dovrebbe prevedere anche la partecipazione di imprese del settore turismo ed economico per assumere iniziative e provvedimenti unitari ed uniformi senza fughe in avanti.