Ravello città sicura. Torna dalla Lombardia senza comunicarlo: intervento forze dell’ordine e pronta la sanzione

Ravello, Costiera amalfitana. La Città della Musica in prima fila per la prevenzione dal Coronavirus e tutelare se stessa e la Costa d’ Amalfi da qualsiasi contagio.

Purtroppo la situazione è questa e bisogna alzare le misure di sicurezza nell’interesse dei cittadini. Quindi è stata individuata una persona, che non ha comunicato il suo arrivo da Milano in Lombardia, zona rossa, segnalata e denunciata dalla attenta polizia municipale.

Ricordiamo che si rischia un processo penale per non auto denunciarsi. Occorre semplicemente mettersi in quarantena, ovverosia stare due settimane a casa, e stare a disposizione della ASL e del personale medico.

Un plauso va all’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino che per primo ha agito in modo deciso, come in Penisola sorrentina il sindaco di Meta Peppe Tito, con posti di blocco a Meta sulla Statale Sorrentina 145 che porta a Sorrento ma anche a Positano e Praiano.