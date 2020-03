Ravello chiude Villa Rufolo, Positano la Villa Romana, Amalfi gli Arsenali. Tutti i monumenti chiusi anche in Costiera amalfitana per #iorestoacasa

Ravello chiude Villa Rufolo. Positano la Villa Romana. Tutti i monumenti chiusi anche in Costiera amalfitana per #iorestoacasa . Ieri abbiamo comunicato la Grotta dello Smeraldo a Conca dei Marini, anche Amalfi ha chiuso gli Arsenali e il Chiostro alle visite . Villa Rufolo era aperta solo per gli spazi esterni, a Positano invece solo per 5 persone per volta. Oggi la decisione, in ottemperanza al decreto, di chiudere tutto. Inutile far l’elenco, purtroppo, è tutto chiuso, speriamo che passi presto questa emergenza per il Coronavirus, ora un pò di responsabilità per tutti.