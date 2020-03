Ravello si prepara alla stagione turistica che, come sempre, inizierà verso aprile-maggio. Ma già ora non mancano i visitatori che scelgono la città della costiera amalfitana come luogo di vacanza. Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino sottolinea come la città sia sempre bellissima, soprattutto d’inverno ed è convinto che la bellezza della Costa d’Amalfi sconfiggerà il coronavirus. Il primo cittadino, pur consapevole che qualche piccolo danno si avrà, è fiducioso sul fatto che se ne uscirà alla grande.