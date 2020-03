Ravello. Avviso importante: per non bloccare l’Ospedale evitare di andare al Pronto Soccorso

Ravello, Costiera Amalfitana. Avviso importante da parte del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castiglione, che riportiamo di seguito. Un ragazzo, che tornava dal Nord in seguito all’emergenza coronavirus, è stato bloccato prima di riuscire ad entrare, proprio per evitare di bloccare l’Ospedale. I cittadini possono stare tranquilli: il Pronto Soccorso è sterile e funzionante. Si coglie l’occasione per ricordare di non recarsi al Pronto Soccorso se si hanno dei dubbi su un eventuale contagio o si presentano dei sintomi, ma di contattare il numero verde 800.90.96.99.

“SENZA CREARE PANICO NE ALLARMISMO, PERCHÉ MOLTE PERSONE ANCORA NON HANNO CAPITO LE DIRETTIVE E NON SEGUONO I TG. Per chi sceso dal nord o sta a contatto con essi, cortesemente siete pregati di restare a casa e se avete sintomi o dubbi, NON RECATEVI AI P.S. ma chiamate il numero verde, i pochi tamponi che ci sono al P.S. di Castiglione non possono essere effettuati perché la tenda prevista per impossibilità di spazio non è stata montata e se entrate nel P.S. lo stesso deve essere chiuso per quarantena, togliendo possibilità ad altri utenti. Se ve lo scrivo e ricordo è perché qualcuno sceso dal Nord ci ha provato, STATE TRANQUILLI È STATO FERMATO PRIMA, il P.S. È STERILE E A VOSTRA DISPOSIZIONE. Vi raccomando ancora di evitare momentaneamente chi scende dal nord e per gli stessi e chi ci sta a contatto di non muoversi di casa, ma se sussiste un sintomo o un solo dubbio di chiamare il numero verde 800.90.96.99”