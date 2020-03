Ravello. Avviso ai conduttori di attività alberghiere ed extra alberghiere

L’ Art. 1 dell’Ordinanza 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, applicabili sull’intero territorio nazionale, prevede che:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

A tale scopo siamo a rammentarvi che chiunque chieda ospitalità nelle vostre strutture deve provenire dal Comune di Ravello!

Il Responsabile della Polizia Locale

Magg. Giuseppe De Stefano