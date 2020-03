Ravello. Aggiornamenti dal COC: “Controlliamo strade, negozi e soggetti in quarantena”

Abbiamo sentito il COC Ravello per chiedere aggiornamenti sull’andamento dell’emergenza:

Oramai la situazione è abbastanza chiara nella sua delicatezza; bisogna ridurre al minimo indispensabile la mobilità delle persone. In questa direzione stiamo intensificando i controlli sia intercomunali che intracomunali. Sono state diffidate e segnalate diverse persone che circolavano senza motivazioni di urgenza, contingenza e indifferibilità; gli esercizi di vendita dei beni di prima necessità vengono monitorati e controllati costantemente, per verificare il rispetto di tutte le norme di igiene e di contingentamento all’interno e all’esterno dell’esercizio; stiamo effettuando controlli per verificare il rispetto dell’Isolamento volontario comunicato da quanti hanno fatto rientro in Italia onda altri comuni.

In generale la situazione è buona, anche se dobbiamo registrare che i comportamenti sbagliati e da “furbetti sciocchi” sono in capo ai soliti noti che neppure il Coronavirus riesce a far rinsavire.

Anche se a fatica e grazie alla generosità di concittadini encomiabili stiamo riuscendo a soddisfare le richieste di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e a consegnare due mascherine per nucleo familiare. Fra oggi e i prossimi giorni contiamo di completare la distribuzione sull’intero territorio.

Se solo tutti facessero la loro parte il Coronavirus avrebbe i giorni contati.