Rai a Positano, Sasà Rispoli sull’emergenza Coronavirus: “Peggio del colera” – VIDEO

La Rai, come documentato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, è arrivata a Positano per analizzare la delicata situazione che sta vivendo il nostro Paese, in una cittadina così dipendente dal turismo.

Negli ultimi anni si erano registrati numeri record per la perla della Costiera Amalfitana e ovviamente c’è tanta preoccupazione da parte dei titolari di strutture ricettive e ristoranti, ad esempio, per questa estate. Questa doveva essere un’estate senza precedenti per quanto riguarda le affluenze.

Ora come ora, com’è normale che sia vista la pazzesca emergenza che stiamo vivendo, Positano è deserta, quando in altri tempi, con l’inizio della Primavera, sarebbe stata già piena di turisti e visitatori.

Un servizio preciso e veramente interessante quello della Rai, che ha visto protagonista, tra gli altri, anche l’imprenditore Salvatore Rispoli, titolare del celebre hotel – Ristorante “Buca di Bacco” ed ex Presidente dell’associazione albergatori della cittadina della Costa d’ Amalfi.

Nel filmato che vi proponiamo, Rispoli dichiara al direttore di Positanonews come l’emergenza Coronavirus sia peggio di quella del colera: “Rispetto a quello che sta succedendo ora, nel 1973 non successe niente. Non so quanto tempo ci vorrà per risollevarsi. Personalmente, ci vorranno almeno 2-3 settimane per rimettere in sesto la nostra struttura, il tutto, ovviamente, soltanto dopo che l’emergenza sarà finita”.