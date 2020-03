Questura di Napoli, cambio a sorpresa: il capo della Squadra Mobile lascia dopo neanche un anno

Antonio Salvago non è più il capo della squadra Mobile di Napoli. Un cambio a sorpresa in Questura, ufficializzato poche ore fa. La decisione lascia in molti stupiti, in quanto Salvago era arrivato soltanto 11 mesi fa a Napoli. Stando a quanto riferito da Il Mattino, ha lasciato venerdì scorso l’ufficio di via Medina e potrebbe tornare a Siracusa, nonostante sia formalmente in ferie. Per ora lo sostituirà Nunzia Brancati.

Una notizia che lascia stupiti anche perché l’avvicendamento è avvenuto in giorni molto particolari, segnati dall’emergenza Coronavirus. Ma non è l’unica notizia trapelata. Pare, infatti, che anche il numero tre della Squadra mobile di Napoli, Gianluca Boiano, sia in procinto di lasciare l’incarico: per lui si prospetta un incarico negli uffici dello Sco a Roma. Boiano si è da sempre occupato della lotta alla criminalità organizzata, ora si dedicherà alla difesa delle attività, negozi e aziende, prese di mira dalla mafia.

Tra i successori di Salvago pare forte il nome di Alfredo Fabbrocini, capo della squadra mobile di Cagliari ora trasferito allo Sco.

Il questore Alessandro Giuliano ha così spiegato a Il Mattino: “Ho diretto per anni lo Sco, conosco bene queste dinamiche che riguardano le Mobili e che si inquadrano sempre in strategie più ampie, sempre e comunque al riparo da ogni genere di dietrologia”.