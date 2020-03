Il questore della Camera Cirielli positivo al Coronavirus: è stato comandante dei Carabinieri ad Amalfi

La notizia sta circolando in questi minuti. Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli è risultato positivo al test del Coronavirus. Cirielli, come viene specificato dall’Adnkronos, non era alla Camera da diversi giorni.

Cirielli, 56 anni, nato a Nocera Inferiore, è un politico molto attivo e lo è stato per anni nel salernitano. Si tratta del secondo parlamentare ad essere colpito dal Covid-19. Ma soprattutto Cirielli è ricordato in Costiera Amalfitana, visto che è stato comandante dei Carabinieri.

La proposta di Stefano Ceccanti del PD: “Ora che si è ammalato anche un questore della Camera, che credo fosse ieri in Aula, c’è ancora chi considera un’eresia la creazione di un diritto parlamentare dell’emergenza con voto a distanza, una commissione speciale per i decreti e altre innovazioni? L’ortodossia vera innovazione”.