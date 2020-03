Questa sera gli ultimi due episodi della serie di successo “L’Amica Geniale 2”. Ecco quale anticipazione

Questa sera su Rai 1 le ultime due puntate della serie di successo “L’amica geniale”, giunte alla seconda serie. Ma vediamo qualche anticipazione degli episodi di questa sera. Elena è oramai a Pisa dove sta frequentando con successo l’università e si è trasformata in una ragazza elegante e senza più quella timidezza che la contraddistingueva. In occasione della Pasqua Elena fa ritorno nel suo rione ed incontra l’amica del cuore Lila, che nel frattempo è diventata mamma. Lila le affida i diari nei quali ha scritto tutto quello che le è successo negli anni ed i suoi pensieri più segreti, temendo che il marito Stefano possa trovarli. Elena non resiste alla tentazione di leggerli ed attraverso quegli scritti conosce molte cose su Lila che ancora non le erano chiare. Dopo Pasqua Elena torna a Pisa e comincia a scrivere il suo primo romanzo. Ed incontra Pietro Airota, figlio di un professore universitario, con il quale si fidanza. Una volta laureatasi Elena torna a Napoli per festeggiare con la sua famiglia. Ovviamente rivede Lila e conosce la sua nuova vita. Insomma, ci attende un gran finale degno di una serie entusiasmante ed avvincente.