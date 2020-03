Da questa sera chiude il tratto autostradale Cava de’ Tirreni – Salerno per l’esecuzione di lavori

Da questa sera, 2 marzo, e fino al prossimo 6 marzo sarà chiuso il tratto autostradale Cava de’ Tirreni – Salerno per l’esecuzione di lavori. La chiusura è prevista dalle ore 22.00 alle 6.00. A renderlo noto è Autostrade Meridionali che comunica come sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, calle ore 22.00 alle 6.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De’ Tirreni e Salerno, in entrambe le direzioni, verso Salerno e in direzione di Napoli, per consentire lavori di manutenzione all’interno delle gallerie Castello nord e Castello sud, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli,

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Salerno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed, eventualmente, rientrare a Salerno; verso Napoli, si potrà si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A3, alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.

Si precisa che, per i veicoli leggeri, sarà disponibile anche l’entrata di Vietri sul Mare mentre i mezzi pesanti dovranno utilizzare l’ingresso della stazione di Cava De’ Tirreni.