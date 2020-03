Quarantena: cosa ne pensano i giocatori della Juve Stabia? Attraverso dei video inviati da alcuni di loro, il Dazn Diaries Homework, ci descrive il periodo di sosta forzata delle Vespe. Forte, Mallamo, Izco, Tonucci, Vitiello e Calò parlano ai microfoni di Dazn di come stanno trascorrendo questi giorni abbastanza difficili per tutti. In primis il bomber Francesco Forte, che è da poco diventato padre, si consola concentrandosi sulla famiglia per tenere la testa impegnata ed invita tutti i tifosi a rimanere a casa. Lo stesso appello lo fa il capitan Roberto Vitiello: “Siamo tutti pensierosi per l’epidemia di Coronavirus. La cosa più importante è che tutti restino a casa per limitare il contagio di questo butto virus“. Mallamo ed Izco sono i più penalizzati perché hanno le famiglie lontano e quindi sono costretti a vivere il periodo della quarantena da soli. Mallamo afferma che la chat di gruppo, creata con i compagni di squadra, lo aiuta a sentirsi meno solo e a sdrammatizzare sulla situazione mentre Izco si dice più attento all’alimentazione che consiste in riso, petto di pollo e cioccolato. Tonucci e Calò nelle rispettive case si allenano secondo la tabella fornitagli dallo staff medico. Simpatica l’iniziativa di Tonucci e consorte che per incentivare i figli a studiare a casa, si sono travestiti da insegnanti!