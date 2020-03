Il nuovo protocollo per le esequie. Il Dpcm dell’11 marzo prevede esequie solo al cimitero, con pochi familiari e senza Messa. E’ vietato recarsi a casa del defunto, o in ospedale, niente Veglia. Gli addetti alle pompe funebri devono essere protetti da tute, occhiali e mascherine. La salma viene avvolta in un materassino igienizzante. Possono stare nella stanza massimo due persone evitando contatti. E’ vietato toccare la salma e il feretro. Il sacerdote può benedire la bara.

(fonte Avvenire 20 marzo 2020)