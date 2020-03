Protezione civile Borrelli “Se l’apertura dei negozi è più ampio si riduce la concentrazione di persone” I morti sono 4.821 DIRETTA

Protezione civile Borrelli “Se l’apertura dei negozi è più ampio si riduce la concentrazione di persone” , così ha risposto a una domanda specifica di una giornalista dell’ADN KRONOS. Come ha scritto Positanonews e come detta il buon senso, ridurre gli orari dei negozi, sopratutto gli alimentari, aumenta il rischio di concentrazione di persone, a meno di non voler prendere le persone con il mitra. Una scelta discutibile quella di alcuni sindaci, e quella di Sant’Agnello e Meta, CHE VANNO CONTRO le misure precauzionali per contenere il Coronavirus Covidd- 19 secondo la conferenza stampa che si sta tenendo in diretta oggi e speriamo stiano sentendo come facciamo noi.

Domani chiudono Meta e Sant’Agnello, fra l’altro con decisioni improvvise e non giustificate da un fatto contestuale, disorientando famiglie che legittimamente si organizzano per la spesa, solo Piano di Sorrento non chiuderè e questo creerà dei problemi, perchè non lavorare in sinergia? Perchè non suggerire di far la spesa il pomeriggio quando ci sono poche persone? Massimo rispetto per i primi cittadini, ma ordinanze a macchia di leopardo dettate , forse, dall’emotività, forse non sono il massimo.

Bisogna tenere un metro di distanza, evitare assembramenti, usare i DPI, non ridurre gli orari per gli approvvigionamenti che comporta una elevata possibilità di assembramento, e questo lo dicono i gestori dei supermercati che abbiamo sentito, ma anche Borrelli.

Intanto Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore. Questi i numeri dell’emergenza comunicati oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Seguite la diretta