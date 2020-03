Prolungata la scadenza della carta d’identità: l’avviso del comune di Positano

L’emergenza nazionale derivata dal coronavirus e l’impossibilità di svolgere pratiche della vita quotidiana hanno spinto il governo a intervenire con una serie di proroghe che riguardano la scadenza dei documenti.

A dare l’annuncio della proroga della validità dei documenti di riconoscimento, è anche il Comune di Positano con un post sui social network:

Si avvisa che ai sensi dell’art. 104 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020, ovvero il 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.