Prolungata di 15 giorni la detenzione di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna

Il 27enne studente egiziano Patrick George Zaki dell’università di Bologna è stato tratto in arresto lo scorso 7 febbraio all’aeroporto del Cairo mentre tornava a trovare la propria famiglia. Tra le varie accuse mossegli anche quella di propaganda sovversiva su Facebook allo scopo di rovesciare il regime. Per sostenerla, i procuratori hanno presentato una serie di post social da un profilo che inciterebbero, secondo le forze di sicurezza locali, alla ribellione. Ma secondo la difesa, queste accuse si basano su un account Facebook falso, che riporta anche un nome diverso da quello del vero profilo social del ragazzo. Il 15 febbraio il Tribunale del Riesame di Mansoura aveva rigettato la richiesta di scarcerazione formulata dagli avvocati difensori dello studente. Alla seconda udienza del 22 febbraio veniva confermata la misura del carcere. Ora la Procura per la Sicurezza dello Stato nella capitale egiziana ha deciso che la sua detenzione sarà prolungata di altri 15 giorni. Hoda Nasrallah, uno degli avvocati del giovane, ha dichiarato che all’udienza erano presenti anche diplomatici italiani, dell’Ue e svizzeri. Giovedì scorso il giovane studente era stato trasferito dalla prigione pubblica di Mansura al complesso carcerario di Tora, dove si trovano in reclusione i prigionieri politici ed i critici del regime di Abdel Fattah al-Sisi.