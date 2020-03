LA PSICOLOGA EDDA CIOFFI

IL PROBLEMA NON E’ LA CASA….

Non critico dirette fb, flash mob, canzoni su balconi… ognuno vive questa quarantena come gli pare, ma chiaro è che siamo in un’era dove non riusciamo a stare # fermi . Perché stare fermi significa # pensare … Pensare anche a cose che ci fanno # soffrire , a nodi irrisolti e che forse non si scioglieranno mai.

Il problema non è la casa… Il problema è fermarci.

Stare soli con noi stessi crea un gran #frastuono e fa risalire fantasmi che non vogliamo ascoltare.

Ed ecco che cantiamo, urliamo, parliamo..

Insomma facciamo di tutto pur di non pensare.

Io ad esempio in questa settimana:

Ho seguito un tutorial di cucito

Ho cucinato l’impossibile (torte, Gnocchi, pizze, biscotti)

Ho ripreso a suonare la chitarra.

Ho letto 30 libri

Ho visitato musei virtuali

Ed ovviamente come mio dovere da #professoressa ogni mattina lezioni a distanza con i miei studenti.

Non tralasciando i miei #pazienti che mi contattano per contenere l’angoscia e per organizzarci per i prossimi appuntamenti.

Insomma questa pandemia è una lezione di vita collaterale.

Impariamo a stare fermi, in casa, senza #lamentarci forse è arrivato il momento di entrare nel nostro profondo.

Non è più il tempo di dire non ho #tempo….

Parola di @dottoressa_cioffi