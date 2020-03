Principe Carlo d’Inghilterra positivo al tampone del covid-19. Nessun contatto con la Regina

Il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. L’erede al trono d’Inghilterra è risultato positivo al tampone per il Covid-19 a cui è stato sottoposto dopo aver accusato i sintomi tipici della malattia.

A darne notizia la stessa casa reale britannica. “Il Principe Carlo ha mostrato sintomi lievi della malattia, ma per il resto rimane in buona salute” hanno spiegato da Londra.

Il principe di Galles era in isolamento da qualche giorno in Scozia con la moglie Camilla, negativa al tampone.

“Sua Maestà la Regina è in buona salute“, ha spiegato la portavoce dea Regina Elisabetta, confermando che non ci sono stati contatti diretti tra Carlo e la Sovrana nell’ultimo periodo. L’ultimo saluto tra i due è stato “un breve incontro la mattina del 12 marzo” dopo una cerimonia d’investitura per la consegna di alcune onorificenze. Al momento, secondo Buckingham Palace, la sovrana, che il mese prossimo compirà 94 anni, “sta seguendo ogni consiglio adeguato” dei medici a tutela del “proprio benessere”.