Primo caso positivo al Coronavirus al Vaticano

Confermato il primo caso positivo al Codiv-2019 nella Città del Vaticano.

Come riporta il Corriere della Sera questa notizia è stata diffusa dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni: «Sospesi tutti i servizi ambulatoriali del Vaticano per poter sanificare gli ambienti. Resta però in funzione il presidio di Pronto Soccorso». Intanto il Vaticano ha messo a punto le misure per contenere il diffondersi del contagio. Per qualche ora sono stati chiusi anche alcuni uffici della Segreteria di Stato, nella Terza loggia del Palazzo apostolico. C’è il sospetto – le verifiche sono in corso – che un dipendente possa essere contagiato, un caso non collegato al primo. Così gli uffici sono stati chiusi, sanificati e riaperti. La direzione di Sanità e igiene del Governatorato, «considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del COVID-19 all’interno dello Stato», ha diffuso un avviso interno per tutti i dipendenti che riprende, in sostanza, le norme italiane e «ribadisce la assoluta necessità della corretta applicazione delle norme igieniche». Tramite il profilo Twitter del Papa, sono arrivate le parole di Francesco sull’emergenza globale: «Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza ai malati del Coronavirus e agli operatori sanitari che li curano, come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio».