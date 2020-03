Prevenzione coronavirus. Installato un presidio mobile sanitario al porto di Sorrento

Questa mattina, la Protezione Civile della Campania ha provveduto ad installare al porto di Sorrento una postazione mobile dove, a partire da domani, saranno sottoposti al rilevamento della temperatura i gruppi di turisti diretti alle isole del Golfo.

L’iniziativa è stata disposta da un’ordinanza della Regione Campania, per arginare la diffusione del coronavirus Covid-19, poste le difficoltà di collegamento e la ridotta misura di posti di isolamento disponibile nelle strutture isolane.

“E’ un sevizio che andrà in funzione da domattina – ha annunciato il sindaco, Giuseppe Cuomo – Siamo impegnati 24 ore su 24, insieme a tutte le istituzioni in campo, per affrontare questa emergenza che di ora in ora cambia ogni scenario di previsione. Siamo pronti a gestire tutte le difficoltà del momento, e chiediamo la collaborazione di tutti, cittadini e visitatori in testa, per evitare psicosi ed allarmismi ed ad attenersi scrupolosamente alle norme di igiene e di sicurezza“.